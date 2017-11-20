Во Владикавказе молодежь развлекается пугая продавцов и посетителей в магазинах

Друзья шутников сняли на видео забавы и опубликовали в интернете.

В Instagram в одном из сообществ Владикавказа появились одно за другим два видео, в которых молодые люди забавляются в магазинах.

На первом видео парень в мебельном магазине взвалил себе на голову диван и криуляя под смех товарища побежал к выходу. Ему на перерез бросился сотрудник магазина и остановил его. Этот инцидент обошелся без вмешательства полиции.

На втором коротеньком видео девушка встала на мостик и побежала к покупателям в такой странной позе. Сработал эффект неожиданности и покупатели в ужасе отбежали. Девушка осталась очень довольна собой.

Эти ролики посмотрели несколько десятков тысяч человек. Особенно подписчикам понравилась "девушка - зомби".

Видео: Instagram/vladikavkaz_online