Во "ВКонтакте" можно будет ставить дизлайки

Таким образом читатели смогут выразить свое мнение не вступая в диалог с комментатором.

В социальной сети "ВКонтакте" скоро могут появиться дизлайки к комментариям пользователей. О нововведении сообщили на VK Content Day.

В ближайшем будущем в соцсети будут отображаться две оценки – положительная и отрицательная. Таким образом читатели смогут выразить свое мнение не вступая в диалог с комментатором. Обновление станет доступным до конца 2019 года, пообещала администрация "ВКонтакте"

Аналогичная функция уже существует в других соцсетях, таких как YouTube. Ранее сообщалось, что WhatsApp начал массово блокировать "подозрительных" пользователей.

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