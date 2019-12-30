Администрация района предупреждает, что несанкционированные заплывы могут повлечь за собой опасность для здоровья.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что во Фрунзенском районе не смогли оборудовать купель из-за дождей и плюсовой температуры. Об этом сообщили в пресс-слжбе районной администрации.

Как оказалось, купель не смогли оборудовать из-за того, что на улице плюсовая температура и дожди. Дело в том, что на водном объекте парка Героев-пожарных не образовался лёд.

В администрация отметили, что горожанам не следуют совершать несанкционированные заплывы, потому что они могут полечь опасность для здоровья.

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