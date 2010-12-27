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Во Фрунзенском районе инкассаторская машина сбила ребенка
Сегодня, 12:34
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mari_dolbish
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Во Фрунзенском районе инкассаторская машина сбила ребенка

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Инцидент произошел на пешеходном переходе поздним вечером 7 октября.

На углу Бухарестской улицы и улицы Белы Куна в Петербурге сбили ребенка. Он попал под инкассаторскую машину.

ДТП с участием восьмилетнего мальчика произошло поздним вечером 7 октября в районе 23:00. Мужчина 1988 года рождения на Ford Transit сбил ребенка на пешеходном переходе.

Очевидцы сообщают, что мальчик со своей мамой переходил дорогу на красный свет, а машина не успела остановиться. После случившегося водитель накричал на женщину, а затем перегородил движение машиной.

По предварительной информации, пострадавший получил несколько переломов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины инцидента. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария на пешеходном переходе , дтп с инкассаторской машиной , инкассаторы , сбили ребенка , фрунзенский район
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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