Во Фрунзенском районе инкассаторская машина сбила ребенка

Инцидент произошел на пешеходном переходе поздним вечером 7 октября.

На углу Бухарестской улицы и улицы Белы Куна в Петербурге сбили ребенка. Он попал под инкассаторскую машину.

ДТП с участием восьмилетнего мальчика произошло поздним вечером 7 октября в районе 23:00. Мужчина 1988 года рождения на Ford Transit сбил ребенка на пешеходном переходе.

Очевидцы сообщают, что мальчик со своей мамой переходил дорогу на красный свет, а машина не успела остановиться. После случившегося водитель накричал на женщину, а затем перегородил движение машиной.

По предварительной информации, пострадавший получил несколько переломов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины инцидента.

Фото: vk.com/spb_today