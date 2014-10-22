Во Фрунзенском районе девочки застряли на качелях

Школьницы уселись на одно сидение, покатались, а потом не смогли вылезти.

В субботу, 21 мая, в Купчино девочки на детской площадке застряли на качелях для малышей. Вызволять школьниц из беды прибыли спасатели. Об этом сообщили в группе "Купчино – Фрунзенский район. Подслушано".

В Яблоневом саду подруги решили вместе забраться на качель, рассчитанную на одного ребенка. Выбраться из нее они самостоятельно не смогли. Несколько спасателей сняли детей с конструкции.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах мальчик свалился в колодец.

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано (Ксюша Сидоренко)