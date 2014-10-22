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Во Фрунзенском районе девочки застряли на качелях
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Во Фрунзенском районе девочки застряли на качелях

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Школьницы уселись на одно сидение, покатались, а потом не смогли вылезти.

В субботу, 21 мая, в Купчино девочки на детской площадке застряли на качелях для малышей. Вызволять школьниц из беды прибыли спасатели. Об этом сообщили в группе "Купчино – Фрунзенский район. Подслушано". 

В Яблоневом саду подруги решили вместе забраться на качель, рассчитанную на одного ребенка. Выбраться из нее они самостоятельно не смогли. Несколько спасателей сняли детей с конструкции.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах мальчик свалился в колодец.

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано (Ксюша Сидоренко)

Теги: дети, застряли на качелях, купчино, спасатели, яблоневый сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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