Во Франции за утренние крики на скамье подсудимых оказался петух

Соседи требуют компенсации в 1000 евро.

Во Франции начался судебный процесс, где на скамье подсудимых находится петух по имени Морис. Его громкими криками каждое утро недовольна семья Бирон. Они подали иск в отношении хозяйки Корин Фессо, сообщает местная газета Kronen Zeitung.

Суду предстоит разобраться, является ли коммуна сельской местностью или все-таки городской. Пожилая пара попросила в качестве компенсации за свои ранние пробуждения 1000 евро, которые они хотят передать на благотворительность. Петух Морис на заседании не появился, так как из-за стресса у него начались приступы хрипоты.

Конфликт произошел в городе Рошфор на западном побережье страны. Этот процесс привлек такое внимание и из-за того, что петух является символом Франции. Тем временем чета Бирон создали в интернете петицию против криков пернатого соседа.

Видео: YouTube