Большая часть медицинского груза не дошла до Франции из-за перекупки США.

Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом журналистам RTL рассказал глава одного из регионов Жан Роттнер. Чиновник из Гранд-Эст пояснил, что американцы заплатили китайской стороне втрое или вчетверо больше, чем предложили французы. При этом Роттнер отметил, что перекупка средств индивидуальной защиты происходит "буквально на взлетной полосе", когда груз уже готов отправиться заказчику.

Несмотря на действия представителей США, некоторый товар все же успел добраться до Франции. Официальные власти в Париже на данный момент не подтвердили информацию Роттнера о перекупке груза Америкой.

Напомним, что в стране до 15 апреля введен карантин. Местные власти ввели ограничения, касающиеся передвижения, посещения развлекательных мест. Для местного населения открыты только магазины с товарами первой необходимости и продуктовые точки. Больше всего от распространения коронаврусной инфекции пострадал французский регион Гранд-Эст. Там от COVID-19 скончались 1,5 тысячи человек. В общей сложности по Франции медики подтвержили инфицирование 56,9 тысяч человек. Из них около 4 тысяч пациентов скончались, а 9,4 тысяч человек смогли вылечиться.

В Китае впервые запретили есть собак и кошек.