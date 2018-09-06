Во Дворце творчества г. Выборга прошел день открытых дверей

Дворец творчества открыл двери для желающих получить полезные практические навыки одновременно со школьным образованием. Мероприятие собрало большое количество заинтересованных детей и родителей.

Выборгский Дворец творчества открыл двери для детей и родителей, желающих найти занятие на время, свободное от учебы. Для посетивших мероприятия сотрудники "дворца" подготовили стенды, на которых можно было подробнее ознакомиться с интересующим кружком, а при желании - записаться в него.

Впрочем, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования МО "Выборгский район" Ольга Генералова просит не называть деткие объединения словом "кружок". По её мнению, дополнительное образование - это гораздо больше, чем кружок по интересам. Это полноценное образование, дающее ребенку необходимые в жизни навыки, одновременно с прохождением обязательного курса школьных предметов.

Замечательно, что в этом году система допобразования отмечает свое столетие. Нельзя сказать, что система старая. Система мудрая и система нужная, если она живет уже сто лет. - Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования МО "Выборгский район", Ольга Генералова

Также Ольга Генералова отмечает, что обучение в некоторых объединениях и секциях длится до восьми лет и часто дети не доходят до последнего этапа, но те кто все таки выдерживает обучение - выходят из стен заведений с гораздо более ясным видением своего будущего и часто продолжают учиться по специальностям близким к тому, что они изучали в стенах Дворца творчества.

Кроме стендов и возможности записаться в кружки Дворец творчества также представил собравшимся зрителям номера и поделки своих лучших учеников. Дети профессионально исполняли вокальные партии и впечатляюще танцевали перед собравшейся публикой, а внутри здания Дворца творчества расположились столы с выставкой детского рукоделия.

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Всего в Выборгском районе дополнительное образование получают около четырех тысяч детей. После окончания мероприятий и ознакомления школьников с программами, к этому количеству ожидается значительный прирост.

Фото, видео: Piter.TV