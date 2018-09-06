Во Дворце творчества г. Выборга прошел день открытых дверей

Выборгский Дворец творчества открыл двери для детей и родителей, желающих найти занятие на время, свободное от учебы. Для посетивших мероприятия сотрудники "дворца" подготовили стенды, на которых можно было подробнее ознакомиться с интересующим кружком, а при желании - записаться в него.
Впрочем, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования МО "Выборгский район" Ольга Генералова просит не называть деткие объединения словом "кружок". По её мнению, дополнительное образование - это гораздо больше, чем кружок по интересам. Это полноценное образование, дающее ребенку необходимые в жизни навыки, одновременно с прохождением обязательного курса школьных предметов.
Замечательно, что в этом году система допобразования отмечает свое столетие. Нельзя сказать, что система старая. Система мудрая и система нужная, если она живет уже сто лет.
- Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования МО "Выборгский район", Ольга Генералова
Также Ольга Генералова отмечает, что обучение в некоторых объединениях и секциях длится до восьми лет и часто дети не доходят до последнего этапа, но те кто все таки выдерживает обучение - выходят из стен заведений с гораздо более ясным видением своего будущего и часто продолжают учиться по специальностям близким к тому, что они изучали в стенах Дворца творчества.
Кроме стендов и возможности записаться в кружки Дворец творчества также представил собравшимся зрителям номера и поделки своих лучших учеников. Дети профессионально исполняли вокальные партии и впечатляюще танцевали перед собравшейся публикой, а внутри здания Дворца творчества расположились столы с выставкой детского рукоделия.
Всего в Выборгском районе дополнительное образование получают около четырех тысяч детей. После окончания мероприятий и ознакомления школьников с программами, к этому количеству ожидается значительный прирост.
Фото, видео: Piter.TV