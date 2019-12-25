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Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса
Сегодня, 10:35
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lesjasap

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса

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Инфекция распространяется не только в легких.

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса. Об этом сообщила совместная исследовательская группа немецких и британских ученых в публикации в издании  Nature. Специалисты выяснили, что инфекция COVID-19 может поражать не только человеческие легкие. Очагом распространения также являются верхние дыхательные пути и кишечник. 

Ученые проанализировали девять случаев заболевания коронавирусом. В образцах каждого пациента с носоглотки в течение первой недели после заражения было выявлено особенно большое содержание вируса. У одного больного медики нашли различные штаммы инфекции в верхних дыхательных путях и легких. Это указало врачм на независимое развитие вируса в нескольких частях организма. При этом эксперты добавили, что в анализах крови и мочи наличие коронавируса ни разу не подтвердилось наличие инфекции. Исследователи уверены, что нахождение SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях является фактором, влияющим на заражение других людей. При данном способе инфицирования заболевание переходит от людей с легкой формой инфекции к здоровым.

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Теги: коронавирус, очаг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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