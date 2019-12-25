Инфекция распространяется не только в легких.

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса. Об этом сообщила совместная исследовательская группа немецких и британских ученых в публикации в издании Nature. Специалисты выяснили, что инфекция COVID-19 может поражать не только человеческие легкие. Очагом распространения также являются верхние дыхательные пути и кишечник.

Ученые проанализировали девять случаев заболевания коронавирусом. В образцах каждого пациента с носоглотки в течение первой недели после заражения было выявлено особенно большое содержание вируса. У одного больного медики нашли различные штаммы инфекции в верхних дыхательных путях и легких. Это указало врачм на независимое развитие вируса в нескольких частях организма. При этом эксперты добавили, что в анализах крови и мочи наличие коронавируса ни разу не подтвердилось наличие инфекции. Исследователи уверены, что нахождение SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях является фактором, влияющим на заражение других людей. При данном способе инфицирования заболевание переходит от людей с легкой формой инфекции к здоровым.

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