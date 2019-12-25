Внуки жертвы политрепрессий пытаются через суд вернуть жильё в Петербурге

Некий Александр Павлов проживал в двух квартирах дома на улице Воинова. В сентябре 1936 года его признали виновным в контрреволюционной деятельности.

Родственники расстрелянного военрука Ленинградского гидрометеорологического техникума подали иск к администрации Петербурга. Их семья по политическим мотивам вынуждена была жить вдали от Северной столицы. Теперь мужчины хотят, чтобы их признали пострадавшими и вернули им квартиру деда, в которой его арестовывали в 1936 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Некий Александр Павлов проживал в двух квартирах дома на улице Воинова. В сентябре 1936 года его признали виновным в контрреволюционной деятельности. Близкие предполагают, что его отправили в Монголию, место и дата смерти неизвестны. В 1995 году приговор отменили, но данных о реабилитации нет. Жена и дочь Павлова были высланы из Ленинграда в Архангельскую область в 1937 году. Супруга репрессированного была реабилитирована в 1965 году. Дочь после института вышла замуж и родила двоих сыновей. В 1995 году ее признали пострадавшей от политических репрессий, через год она была реабилитирована.

Теперь внуки Александра Павлова просят суд признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, а также признать их право на возвращение квартиры в центре Петербурга. Также мужчины согласны на иную недвижимость или денежную компенсацию конфискованного имущества.

К производству заявление пока не принято.

Ранее в "Последнем адресе" ответили на претензии несогласных с установкой табличек жертвам политических репрессий.

Фото: Piter.tv