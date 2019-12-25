Внешний долг России вырос до 471,4 млрд долларов

Внешний долг России за полгода вырос на 4 млрд долларов и составила 471,4 миллиарда долларов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные ЦБ.
При этом внешний долг органов госуправления и прочих секторов, напротив, сократился. Это произошло на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками.
Однако внешний долг России остается низким, если сравнивать с другими крупными экономиками.
Стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев отметил, что уровень общего внешнего долга менее 30% ВВП. По его словам, это лучший показатель для стран с такими же кредитными рейтингами.
Ранее мы писали, что на выборы в Заксобрание Петербурга выдвигаютя сразу три Бориса Вишневских.
Фото: pixabay
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