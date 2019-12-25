Росприроднадзор напомнил администрации Приморского района о свалке у Юнтоловского заказника

Там лежат строительные отходы и грунты неустановленного происхождения.

В региональном Росприроднадзоре напомнили властям Петербурга о несанкционированной свалке отходов вблизи Юнтоловского заказника. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в администрацию Приморского района города и рекомендовало ограничить и предупредить незаконное размещение отходов на подведомственной территории. Ранее в створе Мебельной улицы и Шуваловского проспекта были найдены строительные отходы и грунты неизвестного происхождения. Недалеко также идет строительство автодороги.

В ведомстве отметили, что ответственными за наблюдение за местами, где могут образоваться на свалки, являются районные администрации.

Фото: 78.rpn.gov.ru