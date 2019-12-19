Для переписи населения закупят планшеты отечественного производства

Этот вопрос ранее обсудили на заседании комиссии правительства, где также решалась организация работы в регионах, доступ к отдаленным территориям и финансовое обеспечение.

Для переписи населения в 2020 году правительство планирует закупить планшеты российского производства. Пресс-секретарь министра финансов Наталия Фоменко сообщила, что они будут с российским ПО.

В реестре РФ отечественных производителей указаны: "Аквариус", НПП "Ителма", "Деловой офис", "Крафтвей". По распоряжению главы кабмина Дмитрия Медведева, "Ростелеком" должен поставить для переписи планшеты с отечественным ОС "Аврора".

Ранее был объявлен конкурс, в котором победили "Тегрус" и "Центр дистрибьюции". Обе должны были поставить по 360 тыс. планшетов за 5,7 млрд рублей. Речь шла о заказе китайских планшетов Huawei. Однако 19 декабря "Интерфакс" и ТАСС сообщили об отмене конкурса.