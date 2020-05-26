Это информация о владельцах, перемещениях и адресах.

Власти удалят используемые при оформлении пропусков данные после снятия ограничений. Об этом рассказал министр коммуникации, связи и цифрового развития Максут Шадаев.

Он рассказал, что на период режима самоизоляции цифровые пропуска остаются обязательными для граждан, которые покидают дом. Однако, по его словам, как только ограничения из-за пандемии отменят, то личные данные о владельцах пропусков будут удалены.

Шадаев привёл в пример Подмосковье, где с 23 мая отменены цифровые пропуска. Данные об их владельцах, перемещениях и адресах, рассказал министр, будут удалены на текущей неделе. Информации об этом не останется в государственных системах.

Ранее Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Москве.

Видео: kremlin.ru