Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Москве. Об этом он написал в своём блоге.
По словам градоначальника, в минувшие выходные ситуация с распространением COVID-19 стала постепенно улучшаться.
Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он отметил, что с 26 мая волонтёры смогут посещать 13 городских приютов для собак и кошек. Для этого кроме цифрового пропуска им понадобится специальный ID-номер на портале "Мосволонтёр". Ежедневно каждый приют смогут посетить не более 15 волонтёров. Они будут обязаны использовать защитные перчатки и маски.
Графики посещений будут формировать благотворительные фонды.
Ранее в Москве назвали условия для открытия предприятий сферы услуг.
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