С 26 мая волонтёры смогут посещать 13 городских приютов для собак и кошек.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Москве. Об этом он написал в своём блоге.

По словам градоначальника, в минувшие выходные ситуация с распространением COVID-19 стала постепенно улучшаться.

Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что с 26 мая волонтёры смогут посещать 13 городских приютов для собак и кошек. Для этого кроме цифрового пропуска им понадобится специальный ID-номер на портале "Мосволонтёр". Ежедневно каждый приют смогут посетить не более 15 волонтёров. Они будут обязаны использовать защитные перчатки и маски.

Графики посещений будут формировать благотворительные фонды.

Ранее в Москве назвали условия для открытия предприятий сферы услуг.