Массовые мероприятия разрешат в последнюю очередь.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Москве назвали условия для открытия предприятий сферы услуг. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что говорить о конкретных датах пока ещё рано. При этом она заявила, что на первом этапе в Москве откроют 88 центров МФЦ. Кроме того, в городе частично заработает каршеринг.

Массовые мероприятия разрешат лишь на последнем этапе.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве.

Видео:kremlin.ru