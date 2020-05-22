Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве

Коэффициент заболеваемости в Москве снизился до 0,97.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Москве сохранят пропуска из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина в Москве ожидается рост смертности, так как пик заражений пришелся на май. При этом в настоящее время, наблюдается снижение коэффициента заболеваемости. Так, он снизился до 0,97, что является лучшим результатом среди других регионов.

Однако жесткие ограничительные меры в Москве сохраняются.

Ранее мы сообщали о том, что Рамзана Кадырова госпитализировали в Москву с подозрением на коронавирус.

Видео:kremlin.ru