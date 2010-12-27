Власти Петербурга потребовали снести веранду "Бургер Кинга" на Обводном канале

Она была построена незаконно.

Уличную веранду "Бургер Кинга" на Обводном канале Петербурга проверили прокуратора Адмиралтейского района и комитет по контролю за имуществом. Оказалось, что компания установила ее незаконно. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Руководство ресторана обязали устранить нарушение. Работу проконтролирует прокуратора.

Также решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что 15 китайцев попали в больницу после ужина в ресторане Петербурга.

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