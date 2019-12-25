В городе на Неве задействовано только 196 аппаратов.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что в Смольном назвали точное количество аппаратов ИВЛ в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Известно что в настоящий момент в Петербурге задействовано только 196 аппаратов. Кроме того, в Северной столице уже развернули почти 6 тысяч коек, которые заранее оборудовали 739 аппаратами ИВЛ.

Власти Петербурга отмечают, что в городе отсутствует дефицит ИВЛ и средств защиты.

Ранее мы сообщали о том, что суды Петербурга с 12 мая возобновят работу без ограничений.

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