Власти города построят новый мост через Черную речку

Переправу разместят в районе Сердобольской улицы.

В четверг, 6 сентября, стало известно, что власти Петербурга планируют построить переправу через Черную речку. Об этом сообщили в пресс-центре Смольного

Мост планируется разместить в районе Сердобольской улицы.

О том, кто профинансирует проект пока не сообщалось.

Также в аппарате сообщили, что на совещании согласовали проект планировки территории для размещения линейного объекта "Северный пр. I этап".

Помимо этого, решено в Курортном районе на одном из земельных участков построят дорогу.

Фото: rasfokus.ru, ЯндексКарты