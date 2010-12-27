В Подмосковье ищут площадку для нового полигона мусорных отходов

Власти заявили, что новый полигон будет приносить вред для экологии.

Администрация Волоколамского района Подмосковья ищет площадку для возведения современного полигона по утилизации отходов. Об это 15 апреля сообщает пресс-служба властей.

В минувшую субботу администрация совместно с активистами провели штаб, на котором граждане заявили, что намерены обратиться в суд, чтобы на законодательном уровне оспорить работу полигона. Глава Волоколамского района Андрей Вихарев заявили, что в срочном порядке власти пытаются подыскать подходящее место для нового полигона, чтобы устранить свалку под Волоколамском.

Предполагается, что новый полигон будет отличаться своей экологичностью, как в Европе. В пресс-службе также добавили, что теперь на свалку будут ездить не более 80-ти машин в день.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Волоколамске : полицейские борются с живой стеной.