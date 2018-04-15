Митинг в Волоколамске: полицейские борются с живой стеной

В Волоколамске жители сделали живую стену перед въездом на мусорный полигон "Ядрово". Полиция пытается разогнать протестующих. Об этом пишет "Фонтанка".

Днем 15 апреля в Волоколамске продолжается акция протеста, которая стартовала в день рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева. На данный момент возле свалки находится около ста человек. Местные жители утверждают, что несмотря на закрытие полигона, туда продолжают самосвалами вывозить мусор. Живую стену пытаются подвинуть сотрудники полиции, но граждане не сдаются.

Напоминаем, что протест Волоколамска поддержали в посёлке Большевик и других областных городах. Андрею Воробьеву жители в честь праздника приготовили "торт" из окурков. Общаться с протестующими он так и не вышел.

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