Турция: обвинения России по невыполнению обязательств в Сирии - это недоразумение

Дипломаты ответили МИДу России.

Сергей Лавров рассказал, что посол России в Анкаре получил ответ по поводу обвинений по вопросу Сирии. Ранее власти Турции заявили, что военные не выполнили своих обязательств. Иностранные политики сочли, что Москва не придерживалась заключенного в Сочи меморандума. После такого заявления российские дипломаты недоумевали, что именно имели в виду в Анкаре. Сейчас же пришел официальный ответ о том, что данное высказывание следует считать "недоразумением".

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция пригрозила возобновлением военной операции в Сирии.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English