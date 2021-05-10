Власти Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в замке Дракулы

Прививку делают медработники с накладными вампирскими клыками.

В понедельник, 10 мая, стало известно о том, что власти Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса в Трансильвании в замке Дракулы. Об этом сообщается официальной странице замка Бран в Facebook.

Прививку делают медработники с накладными вампирскими клыками. Всем желающим предлагают бесплатную вакцинацию препаратом от Pfizer. Уточняется, что марафон вакцинации получил название Pfizer BioNTech будет и он будет работать каждые выходные в мае без предварительной записи.

Привившиеся также получат право бесплатно посетить выставку орудий пыток замка.

Видео: Reuters