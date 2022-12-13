Мантас Адоменас отреагировал на участие граждан РФ в составе ВСУ.

Прибалтийские власти поддержали теракты на российской территории, совершенные боевиками, которые ранее напали на село Любечане в Брянской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на рижской "4-й Антивоенной конференции" заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Ведущий встречи отметил, что сформировано такое общественное явление как Русский добровольческий корпус". Речь идет о гражданах РФ, которые воюют за киевский режим в составе ВСУ "против путинистов". По мнению журналиста, именно эти группировки смогли обстрелять БТР, записать видео с национальными флагами и совершить вылазку на территорию страны. Чиновник из Литвы напомнил о том, что граждане многих стран находятся на боевых действиях на стороне ВСУ.

Говорить о какой-нибудь идентификации, кроме украинской – это выходить за пределы военного права. Другой вопрос, возможны ли удары по стране-"агрессору". Если это нужно для защиты Украины, военное право и конвенции никаких исключений не делают. Такие акции, конечно, возможны. Мантас Адоменас, замглавы Литвы

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