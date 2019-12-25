Власти Польши предложат Макрону заморозить цены на квоты за выбросы СО2 в ЕС

Матеуш Моравецкий рассказал о том, какие темы поднимает в Париже в рамках своего рабочего визита.

Власти Польши предложат французскому президенту Эмманюэлю Макрону и партнерам из Парижа заморозить цены на квоты по выбросам СО2 на территории Евросоюза. Об этом журналистам в эфире Польского телевидения рассказал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос о том, какие вопросы будут подниматься в рамках его рабочего визита в столицу Франции.

Я хочу предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или хотя бы свести до допустимого уровня в €25-30 за право эмиссии тонны СО2. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польский чиновник хочет понять реакцию европейских партнеров на предложение Варшавы. Страна намерена работать совместно с Францией по вопросу изменения энергетической системы, чтобы европейская промышленность не ушла из региона.Матеуш Моравецкий уточнил, что украинский кризис "полностью дестабилизировал весь ЕС".

Захарова: Варшава не намерена играть даже по собственным правилам.

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