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В Петербург закупят уборочную технику на 2,4 миллиарда рублей
Сегодня, 15:10
149
nastya960

В Петербург закупят уборочную технику на 2,4 миллиарда рублей

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Купить планируют погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины.

В Петербурге объявлена закупка уборочной техники для города. На эти нужды из бюджета выделят 2,479 млрд рублей. Закупку объявило подведомственное Комитету по благоустройству Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр". Информация опубликована на сайте госзакупок.

Купить планируют погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины.

В середине апреля в Смольном появилась информация о том, что в Петербурге уборочная техника имеет примерно 80% износа.

Фото: Piter.TV

 

Теги: госзакупки, смольный, уборочная техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:45

ВО,ВО только Центр и закупит. Гражданское развалили, разворовали. Они теперь только пилят старую технику, везде. Центр закупит и всё, а хвалятся то будто весь СПЕЦТРАНС по городу закупился!!!

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