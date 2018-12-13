В Петербург закупят уборочную технику на 2,4 миллиарда рублей

Купить планируют погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины.

В Петербурге объявлена закупка уборочной техники для города. На эти нужды из бюджета выделят 2,479 млрд рублей. Закупку объявило подведомственное Комитету по благоустройству Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр". Информация опубликована на сайте госзакупок.

Купить планируют погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины.

В середине апреля в Смольном появилась информация о том, что в Петербурге уборочная техника имеет примерно 80% износа.

Фото: Piter.TV