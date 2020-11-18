В Петербурге выделили четыре участка для строительства Витебской развязки

Глава города отметил, что строительство развязки – одна из главных задач города.

В понедельник, 17 мая, чиновники Петербурга предоставили участки для строительства Витебской развязки в Московском и Кировском районах, передает Смольный. Так, срок строительства объектов и действие договоров аренды участков на инвестиционных условиях составит 60 месяцев.

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Северной столицы Александр Беглов уточнил, что строительство развязки – одна из главных задач города. По словам Беглова, развязка является одним из приоритетных проектов.

Это первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая будет вторым после ЗСД масштабным проектом на основе государственно-частного партнерства. Александр Беглов

Строительство развязки начали в марте текущего года, в будущем она обеспечит сообщение с Московским и Фрунзенским районами.

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Фото: Piter.tv