Власти Петербурга сообщили о возможных отключениях мобильного интернета

Жителей Петербурга предупредили о перебоях связи из соображений безопасности.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей города о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета, которые могут вводиться в целях обеспечения безопасности.

В ведомстве сообщили, что отключения мобильного интернета носят временный характер и связаны с мерами по защите городской инфраструктуры. Жителям рекомендовали заранее учитывать возможные перебои при планировании повседневных дел.

В качестве альтернативы власти предложили использовать городскую беспроводную сеть SPB_FREE. В комитете уточнили, что карта точек доступа размещена на официальном сайте ведомства. Для подключения к сети требуется авторизация с использованием номера мобильного телефона.

Утром 26 января жители Санкт-Петербурга начали массово сообщать о заметных замедлениях в работе мобильного интернета. По данным специализированного сервиса мониторинга, в течение суток было зарегистрировано более одной тысячи шестисот обращений, связанных со сбоями в передаче данных.

Фото: Piter.tv