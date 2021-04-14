Власти Петербурга сохранят единственный в России частный музей граммофонов

Музей будет безвозмездно использовать занимаемое им помещение.

В среду, 14 апреля, Смольный решил сохранить единственный в России частный музей граммофонов и фонографов имени Дерябкина: помещением, в котором находится музей, разрешили пользоваться безвозмездно, сообщил "Петербургский дневник".

По словам губернатора Александра Беглова, музей Дерябкиных – подтверждение особого стиля и вкуса петербургских деятелей. Горожане и гости Петербурга смогут увидеть коллекцию, известную не только в городе и России, но и в мире.

Такие музеи обязательно нужно сохранять и поддерживать губернатор

Беглов дал распоряжение, согласно которому музей получит помещение на Большой Пушкарской улице, 45, в безвозмездное пользование по государственной преференции. Таким образом музей сможет сохранить коллекцию.

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Фото: vk.com/grammofonspb