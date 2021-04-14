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Власти Петербурга сохранят единственный в России частный музей граммофонов
Сегодня, 14:33
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smirenny

Власти Петербурга сохранят единственный в России частный музей граммофонов

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Музей будет безвозмездно использовать занимаемое им помещение.

В среду, 14 апреля, Смольный решил сохранить единственный в России частный музей граммофонов и фонографов имени Дерябкина: помещением, в котором находится музей, разрешили пользоваться безвозмездно, сообщил "Петербургский дневник".

По словам губернатора Александра Беглова, музей Дерябкиных – подтверждение особого стиля и вкуса петербургских деятелей. Горожане и гости Петербурга смогут увидеть коллекцию, известную не только в городе и России, но и в мире. 

Такие музеи обязательно нужно сохранять и поддерживать

губернатор

Беглов дал распоряжение, согласно которому музей получит помещение на Большой Пушкарской улице, 45, в безвозмездное пользование по государственной преференции. Таким образом музей сможет сохранить коллекцию.

Ранее мы писали, что фасад и кровлю больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского отремонтируют.

Фото: vk.com/grammofonspb

Теги: петербург, частный музей граммофонов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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