Новые инструменты помощи были анонсированы еще в середине июня.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что власти Петербурга разрабатывают третий пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Ситов не стал разглашать, что именно войдет в этот пакет мер. Однако в Смольном отмечают, что то будет поддержка отраслей и стимулировании спроса. По словам Ситова, анонсировать полный пакет мер пока рано, так как город может столкнуться со второй волной коронавируса.

Напомним, что в понедельник, 27 июля, в Петербурге открылись торговые комплексы.

Фото:Piter.TV