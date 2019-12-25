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Власти Петербурга разрабатывают третий пакет мер поддержки бизнеса
Сегодня, 10:55
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга разрабатывают третий пакет мер поддержки бизнеса

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Новые инструменты помощи были анонсированы еще в середине июня.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что власти Петербурга разрабатывают третий пакет мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Ситов не стал разглашать, что именно войдет в этот пакет мер. Однако в Смольном отмечают, что то будет поддержка отраслей и стимулировании спроса. По словам Ситова, анонсировать полный пакет мер пока рано, так как город может столкнуться со второй волной коронавируса.

Напомним, что в понедельник, 27 июля, в Петербурге открылись торговые комплексы. 

Фото:Piter.TV

Теги: третий пакет мер поддержки бизнеса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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