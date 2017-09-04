Часть коричневой ветки метро Петербурга могут открыть на два года раньше

Строительство Красносельско-Калининской линии петербургского метро планируют завершить на два года раньше. Об этом заявили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ранее планировалось завершить строительство коричневой ветки в 2022 году. А теперь этот срок можно перенести на 2020.
Глава комитета Сергей Харлашкин отметил в понедельник, 4 сентября, что для ускорение строительства необходимо перебросить часть средств с 2019 года на 2018-ый.
Строительство линии рассчитано от "Обводного канала" до "Казаковской" с промежуточными станциями.