На "Юго-Западной" монтируют информационно-навигационную систему

На строительстве вестибюля и платформы станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метро производится монтаж системы информирования и навигации пассажиров. Об этом рассказали в Telegram-канале "Подземник".
Над выходом из вестибюля смонтировано световое табло "Прохода нет" и стрелка указывающая на вход. Внутри кассового зало подобные табло появились над кассами и пунктом полиции.
Telegram-канал "Подземник"
В среднем тоннеле на самой "Юго-Западной" метростроители закончили устанавливать табло, на которых позже будут размещены навигационные элементы, которые будут указывать пассажирам направления в сторону станции "Путиловской" или информировать их о конце пути.
Ранее мы сообщали, что на крыше вестибюля "Юго-Западной" продолжают остеклять купол, который будет закрывать собой внутренний атриум инженерного центра метрополитена.
Фото: Telegram / Подземник
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