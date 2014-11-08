На "Юго-Западной" монтируют информационно-навигационную систему

Метростроители продолжают работать над вестибюлем станции.

На строительстве вестибюля и платформы станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии петербургского метро производится монтаж системы информирования и навигации пассажиров. Об этом рассказали в Telegram-канале "Подземник".

Над выходом из вестибюля смонтировано световое табло "Прохода нет" и стрелка указывающая на вход. Внутри кассового зало подобные табло появились над кассами и пунктом полиции. Telegram-канал "Подземник"

В среднем тоннеле на самой "Юго-Западной" метростроители закончили устанавливать табло, на которых позже будут размещены навигационные элементы, которые будут указывать пассажирам направления в сторону станции "Путиловской" или информировать их о конце пути.

Ранее мы сообщали, что на крыше вестибюля "Юго-Западной" продолжают остеклять купол, который будет закрывать собой внутренний атриум инженерного центра метрополитена.

Фото: Telegram / Подземник