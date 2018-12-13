Сроки продлили до 2029 года.

В среду, 29 мая, стало известно о том, что власти Петербурга продлили реновацию ветхого жилья. Об этом информирует пресс-служба комитета имущественных отношений.

Известно, сроки программы продлили до 2029 года. Реновация коснется Калининского, Красногвардейского, Колпинского, Невского, Фрунзенского, Кировского, Красносельского, Курортного и Московского районов.

За 10 лет программы площадь построенных домов достигла 580 тысяч кв.м.. В данный момент около 600 тысяч кв.м. находится на стадии строительства. В ведомстве отметили, что расселение жителей производится за счет частного инвестора.

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