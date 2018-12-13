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Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга 
Сегодня, 20:16
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IRINA_CHALKINA

Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга 

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Урбанист и бывший выдвиженец в президенты "играли в одну игру".

В среду, 29 мая, урбанист Илья Варламов заявил, что станет мэром Петербурга. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram. 

Ребят! Если честно в прошлый раз я побоялся, но теперь решился.Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб и я рад что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас 

сказано в сообщении

Позже оказалось, что это шутка Ксении Собчак.

Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час

написал Варламов

Исходя из странички Ксении Собчак урбанист решил не травмировать публику звезды и просто прорекламировал свой Instagram в посте. 

Ранее мы сообщали о том, что жители Выборгского района написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора 

Фото:varlamov/Instagram, xenia_sobchak/Instagram

Теги: илья варламов, ксения собчак, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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