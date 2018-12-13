Собчак заставила Варламова выдвинуться на пост мэра Петербурга 

Урбанист и бывший выдвиженец в президенты "играли в одну игру".

В среду, 29 мая, урбанист Илья Варламов заявил, что станет мэром Петербурга. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram.

Ребят! Если честно в прошлый раз я побоялся, но теперь решился.Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб и я рад что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас сказано в сообщении

Позже оказалось, что это шутка Ксении Собчак.

Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час написал Варламов

Исходя из странички Ксении Собчак урбанист решил не травмировать публику звезды и просто прорекламировал свой Instagram в посте.

Ранее мы сообщали о том, что жители Выборгского района написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора

Фото:varlamov/Instagram, xenia_sobchak/Instagram