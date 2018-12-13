Жители Выборгского района написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора 

В Выборгском районе написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора. Об этом редакции Piter.TV рассказали местные жители.
Как оказалось, компания ТЕЛЕ-2 поставила вышку высотой в 40 метров на частном участке.
Аргументируют это то тем, что поселок маленький, дома находятся все рядом друг с другом, а вышла будет являться источником электромагнитного излучения
отмечают петербуржцы
На данный момент горожане собрали 29 подписей. Однако, в поселок все же завезли все необходимое для установки.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге водитель автобуса и школьник-безбилетник устроили драку
Видео:Piter.TV
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