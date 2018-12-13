Жители Выборгского района написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора 

Компания ТЕЛЕ-2 поставила вышку высотой в 40 метров на частном участке.

В Выборгском районе написали жалобу в прокуратуру на сотового оператора. Об этом редакции Piter.TV рассказали местные жители.

Как оказалось, компания ТЕЛЕ-2 поставила вышку высотой в 40 метров на частном участке.

Аргументируют это то тем, что поселок маленький, дома находятся все рядом друг с другом, а вышла будет являться источником электромагнитного излучения отмечают петербуржцы

На данный момент горожане собрали 29 подписей. Однако, в поселок все же завезли все необходимое для установки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге водитель автобуса и школьник-безбилетник устроили драку

Видео:Piter.TV