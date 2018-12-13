Инцидент случился около полуночи 24 мая.

В Петербурге водитель автобуса и школьник-безбилетник устроили драку. Об этом в своем Instagramm рассказала подруга подростка.

Инцидент произошел ночью 24 мая неподалеку от площади Мужества. Как оказалось, школьники пытались проехать "зайцем", но водитель автобуса №123 оскорбился таким поступком. Вначале молодых людей высадили из общественного транспорта. По словам подростков, первым школьника схватил один из пассажиров, а затем на него налетел водитель. Завязалась настоящая драка.

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В пресс-службе "Пассажиравтотранса" заявили, что инцидент имел место быть. В ведомстве отметили, что молодые люди громко ругались матом и вели себя отвратительно. Кроме того, из пяти подростков за проезд заплатили только трое. Водитель вышел за подростками не для драки, а для того, чтобы убедиться в том, что они ретировались из общественного транспорта. Однако, на мужчину налетел школьник-безбилетник.

На кадрах видно, что взрослый мужчина лежит в спаринге со школьником. Вокруг "боев без правил" стоят подростки. Девушка утверждает, что водитель наносил удары кулаком и по девочкам, которые пытались урегулировать конфликт мирно.

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Фото:@sofaaaaaaa.a/instagram