Охранник помог не допустить пожара в Приозерском районе

В дачном массиве в Ленобласти удалось предотвратить крупное происшествие.

О происшествии стало известно утром 29 мая. Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" в 8:01 часов от коттеджа в Приозерском районе Ленобласти.

За 12 минут на месте происшествия появилась служба реагирования компании, сотрудник которой увидел дым, который струился из кровли строения и почувствовал запах гари. Оказалось, что на кухне в районе газовой плиты начинается возгорание.

О возгорании было сообщено в ближайшую пожарную часть. Пожарная команда прибыла на место через 20 минут. Благодаря оперативности пожарных и охранной организации, дом пострадал незначительно.

Фото: предоставлено пресс-службой "Дельты"