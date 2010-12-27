Суд растянул реновацию в Петербурге до 2029 года

Арбитражный суд встал на сторону компании "СПб Реновация" в ее иске о продлении ее части программы развития застроенных территорий. Договор между предприятием и комитетом имущественных отношений должен был закончиться в январе 2019 года. Но боагодаря решению суда контракт продлили до 2029 года.
Информация о результатах заседания опубликована на портале судов. В данных дела значится, что судья решил полностью удовлетворить иск компании.
Из материалов дела известно, что компания "СПб Реновация" настаивала на пролонгации договора.
Соглашение о развитии застроенных территорий с "СПб Реновация" подписали в январе 2010 года.