Власти Петербурга предложили отменить штрафы за опечатки при оплате парковки

Штрафы по 3000 рублей могут исчезнуть.

Петербуржцам могут дать право исправлять ошибки в парковочном приложении до конца суток без риска штрафа. Соответствующее предложение оформлено в виде постановления и направлено на согласование. Постановление об этом уже передано на согласование.

Комиссия по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила инициативу, направленную на отмену так называемых "технических штрафов" в размере 3000 рублей. Речь идет о случаях, когда водитель допустил ошибку при вводе номера автомобиля или зоны парковки в мобильном приложении, но при этом фактически оплатил стоянку.

Проект постановления предполагает возможность корректировки данных в приложении до конца текущих суток. Основной принцип инициативы заключается в том, что при добросовестной оплате парковки водитель не должен нести ответственность за незначительные ошибки. Отдельно подчеркивается проблема "разрыва сессии", когда пользователь не продлил оплату вовремя, но внес деньги позднее. По действующим правилам, последующая оплата не отменяет штраф за неоплаченный промежуток времени.

Инициатива региональных властей совпадает с изменениями, которые готовятся на федеральном уровне. Министерство транспорта России подтвердило разработку законопроекта о введении механизма постоплаты парковки по всей стране.

Фото: Piter.TV