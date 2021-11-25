Власти Петербурга предложили бесплатно возить льготников на пригородных автобусах

Ранее в этот период проезд для льготников был за 10% от стоимости тарифа.

Стало известно, что в Смольном предлагают бесплатно перевозить часть льготников на пригородных автобусах. Об этом сообщили 25 марта в комитете по транспорту города.

Документ опубликовали на сайте Смольного днём ранее, где указали временные меры поддержки отдельных категорий граждан. Так, бесплатный проезд с 27 апреля по 31 октября будут предоставлять пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и работавшим в тылу, блокадникам, ветеранам труда и ряду других категорий льготников.

Ранее в этот период проезд для льготников был за 10% от стоимости тарифа.

Фото: Piter.tv

