Власти Петербурга планируют бороться со спекуляциями на корюшке

Профсоюз задействовал чиновников в мероприятиях по противодействию спекулянтам.

Смольный будет бороться против спекуляции корюшкой. К такому решению чиновники пришли во время заседания городской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Ранее к специалистам за помощью обратились члены профсоюза работников рыбного хозяйства. Совместно с сотрудниками профильного ведомства они начнут противодействовать спекулянтам.

На данный момент в Петербурге и на территории Ленобласти ежегодно рыбаки вылавливают по 26,5 тысяч тонн рыбных ресурсов. Перекупщики весной скупают и сбывают почти 1400 тонн корюшки. Закупочная стоимость продукта должна стоить 20-60 рублей, но предприниматели могут продавать ее за 300 или даже 600 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец написал рэп про нерпу Крошика. Для выхода трека ищут исполнителя.

Фото: Piter.tv

