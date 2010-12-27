Повышенный режим готовности для РСЧС в Петербурге отменен

Николай Бондаренко рассказал о борьбе Петербурга против зимней стихии.

Петербургским коммунальщикам отменили повышенный уровень готовности РСЧС. Об этом сообщает вице-губернатор Николай Бондаренко. Напомним, что режим ввели из-за снегопадов, обрушившихся на город.

На данный момент проводится комплексная уборка дворов и тротуаров. За последнюю неделю службы очистили Северную столицу от 402 тысяч кубометров снега, освобождено от надели 11 тысяч кровель и убраны 9,5 тысяч дворов. За время работ сотрудникам пришлось эвакуировать более шести тысяч неправильно припаркованных машин.

На данный момент наибольшие проблемы по уборке зафиксированы в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Чиновник напомнил, что в течение нескольких лет структура недополучала финансирование на уборку территории.

В настоящее время на уборку тратится 7,5 миллиарда рублей, а по нормативам необходимо 12 миллиардов рублей. В Москве квадратный метр уборки стоит 268 рублей, у нас 100 рублей. В столице работает 4,2 тысячи бригад кровельщиков, а в Петербурге 1,2-1,3 тысячи человек, в пиковые дни их количество увеличивается до 1,8-1,9 тысячи прокомментировал проблему Николай Бондаренко

Напомним, что аномальное количество осадков привело к системному сбою. По мнению вице-губернатора, для нормального функционирования городу необходимо закупить еще 3,5 тысячи спецтехники.

Фото: Piter.tv