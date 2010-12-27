Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в получении здания на Кирочной улице

Об этом сообщили в понедельник 7 мая в Комитете имущественных отношений.

Евангелистско-лютеранская церковь не получит обратно историческое здание. Об этом сообщили в понедельник 7 мая в Комитете имущественных отношений.

Церковь Ингрии хотела получить в собственность дом на улице Кирочной, где раньше работали сиротские приюты. Представители религиозного учреждения сообщали, что в здании в те времена проживали преподаватели Анненшуле и пастор, а также там располагалась церковная канцелярия. На этом основании церковь Ингрии хотела получить дом в собственное пользование.

Однако в Комитете имущественных отношений ответили, что здание нельзя относить к имуществу религиозного значения. Следовательно, дом на улице Кирочной не может быть собственностью церкви Ингрии.

Фото: Лютеране России - Церковь Ингрии / ВКонтакте.