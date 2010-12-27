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Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в получении здания на Кирочной улице
Сегодня, 17:10
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alexandra08
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Власти Петербурга отказали церкви Ингрии в получении здания на Кирочной улице

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Об этом сообщили в понедельник 7 мая в Комитете имущественных отношений.

Евангелистско-лютеранская церковь не получит обратно историческое здание. Об этом сообщили в понедельник 7 мая в Комитете имущественных отношений.

Церковь Ингрии хотела получить в собственность дом на улице Кирочной, где раньше работали сиротские приюты. Представители религиозного учреждения сообщали, что в здании в те времена проживали преподаватели Анненшуле и пастор, а также там располагалась церковная канцелярия. На этом основании церковь Ингрии хотела получить дом в собственное пользование.

Однако в Комитете имущественных отношений ответили, что здание нельзя относить к имуществу религиозного значения. Следовательно, дом на улице Кирочной не может быть собственностью церкви Ингрии.

Фото: Лютеране России - Церковь Ингрии / ВКонтакте.

Теги: комитет имущественных отношений , новости питера , церковь ингрии
Категории: Новости СПб

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