Власти Петербурга объяснили, почему не стригут газоны в городе

В этом году в городе выделили несколько участков, на которых объединят злаковые травы и цветущие растения — овсянку, райграс, василек, колокольчик, лен. Экспериментальный газон называется мавританским, рассказывают садовники.

В Петербурге увеличили количество "луговых" газонов в местах, где это не несет вред общей эстетике пространства. Подобные газоны стригут один раз в сезон в отличие от обыкновенных. Об этом рассказала главный специалист отдела содержания территорий зеленых насаждений комитета по благоустройству Смольного Светлана Езерская в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Езерской, в прошлом году было много обращений от активистов с просьбой сократить частоту покоса городских газонов. Она добавила, что в прошлом году 880 га увеличили по просьбам жителей в 1,5 раза. Сегодня в Петербурге 1,2 тыс. га лугового. Как рассказала главный инженер Калининского садово-паркового хозяйства Наталия Цветкова, в этом году в городе выделили несколько участков, на которых объединят злаковые травы и цветущие растения — овсянку, райграс, василек, колокольчик, лен. Экспериментальный газон называется мавританским, рассказывают садовники.

Площадь таких цветущих газонов планируют увеличить в следующем году в случае, если нынешний опыт окажется удачным. По мнению чиновников, такое решение устроит и любителей эстетики, и противников частого покоса травы. Отмечается, что мавританский газон необходимо подстригать всего лишь один раз в конце сезона.

Ранее частный инвестор собирается построить в Приморском район парк на 6 га. В парке будут зоны для игр, пекарня, прокат велосипедов и много зелени.

Фото: Piter.tv



