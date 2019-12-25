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Петербуржцам официально разрешили отдыхать на газонах в центре города
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам официально разрешили отдыхать на газонах в центре города

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Доступ ко всем газонам должны открыть.

Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Об этом в ходе рабочего выезда заявил вице-губернатор Николай Бондаренко, сообщил он на своей странице в "ВКонтакте".

Бондаренко отметил, что нужно успевать наслаждаться солнечной погодой в Северной столице, которая бывает нечасто. Он поручил ответственным ведомствам открыть доступ ко всем парковым газонам. 

В мае власти решили конкретизировать понятие "газон". Прежде всего это решили сделать, чтобы бороться с нарушителями ПДД. 

Фото: Piter.TV

Теги: газоны, зеленая зона, отдых
Категории: Картина дня, Лента новостей,

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