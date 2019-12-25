Петербуржцам официально разрешили отдыхать на газонах в центре города

Доступ ко всем газонам должны открыть.

Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Об этом в ходе рабочего выезда заявил вице-губернатор Николай Бондаренко, сообщил он на своей странице в "ВКонтакте".

Бондаренко отметил, что нужно успевать наслаждаться солнечной погодой в Северной столице, которая бывает нечасто. Он поручил ответственным ведомствам открыть доступ ко всем парковым газонам.

В мае власти решили конкретизировать понятие "газон". Прежде всего это решили сделать, чтобы бороться с нарушителями ПДД.

Фото: Piter.TV