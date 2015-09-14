В Петербурге конкретизировали понятие "газон"

Теперь нарушителей ПДД, паркующихся где попало, будут штрафовать чаще.

В Смольном конкретизировали понятие "газон", чтобы чаще наказывать нерадивых автомобилистов, паркующихся где попало. Правки внесены в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, говорится на сайте городской администрации.

Нарушителям, припарковавшим свое транспортное средство на газон, будет грозить штраф. Это в свою очередь позволит сохранить газоны в городе. Правда, что означает понятие "газон", чиновники пока не уточнили.

Ранее мы писали, что в Ленобласти голосуют за благоустройство.

Фото: gov.spb.ru