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Частный инвестор собирается построить в Приморском район парк на 6 га
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Частный инвестор собирается построить в Приморском район парк на 6 га

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В парке будут зоны для игр, пекарня, прокат велосипедов и много зелени.

Рядом с микрорайоном "Чистое небо" появится парк площадью 6,25 га. Вложиться в создание зеленой зоны собирается холдинг Setl Group. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Парк в Приморском районе на берегу реки Каменки собираются построить в 2023 году. Проект разрабатывается совместно с компанией NordEst. 

Зеленая зона займет участок от Комендантского проспекта до проезда к западу от дома 19 на Арцеуловской аллее. Вход предусмотрен со стороны дома 21. На территории планируют высадить более 450 деревьев, среди которых лиственные и хвойные, и 6,1 тыс. кустарников — шиповника, барбариса, спирея, сирени и других. 

В планах разместить в парке пекарни, прокат велосипедов и самокатов, сделать площадки для игр в баскетбол, волейбол, футбол и теннис, обустроить территорию для выгула собак.

Фото: Setl Group

Теги: благоустройство, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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