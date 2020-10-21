Власти Петербурга направят деньги на развитие социальной сферы

В Смольном одобрили проект корректировки бюджета на текущий год. Он станет профицитным и составит 1,074 трлн руб. доходов.

В Смольном одобрили проект корректировки бюджета на текущий год. Он станет профицитным и составит 1,074 трлн руб. доходов. Почти 184 млрд рублей дополнительно направят на социальную сферу. Об этом 20 сентября написали в пресс-службе Смольного.

Доходы выросли на 21 % от первоначального плана. Общий объем поступлений по основным налогам в этом году вырос в 1,5 раза, а годовой план за восемь месяцев уже исполнили более чем на 90 %. Расходы увеличатся на 8 % – их поднимут до 1,045 триллиона рублей.

Средства вложат в здравоохранение – на развитие сферы пойдет 11,2 млрд рублей, из них – 1,8 млрд рублей на покупку лекарств для льготников. На соцполитику и меры социальной поддержки выделят еще 3,1 млрд рублей, а на образование направят 1,3 млрд рублей.

Еще 38,1 млрд рублей направят на строительство важных инфраструктурных объектов. В их числе развязка в районе Шкиперского протока и Витебская развязка. Также на эти деньги подготовят территорию для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Профицит бюджета составит 29,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на сокращение госдолга.

Фото: Piter.tv