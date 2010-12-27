Игорь Албин заявил о пересмотре требований к технической планировке торгово-развлекательных центров

Заместитель главы Петербурга рассказал о новых правилах безопасности в ТРК и ТРЦ города.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин предложил правительству пересмотреть правила техники безопасности для торговых центров и техническую планировку строящихся комплексов. Чиновник отметил, что сейчас развлекательные зоны и фуд-корт располагается на верхних этажах, что выгодно для бизнесменов, но неудобно для посетителей. По мнению Албина, кинотеатры следует перенести на первые этажи, чтобы в случае возникновения опасности люди могли выбраться из залов без затруднений. Такая инициатива прозвучала из-за последствий трагедии в Кемерове. Напомним, что более 60 человек, большую часть которых составляли дети, не смогли выбраться из закрытого зала кинотеатра.

В сообщении Албин написал о том, что мы уже привыкли к новым ТРК, которые растут как грибы практически во всех городах, а после трагедии в Кемерово каждый неизбежно задается вопросом, как такое могло произойти и кто виноват, и не случится ли это и в нашем городе.

"Торгово-развлекательные центры давно уже стали развлекательно-торговыми. А это означает необходимо серьезным образом пересмотреть требования к подобным зданиям (сооружениям). Поскольку это места массового скопления людей, а не учреждения торговли в чистом виде, то и требования, которые предъявляются на всех этапах от проектирования до эксплуатации этих объектов, должны соответствовать самым жестким стандартам безопасности, в том числе противопожарной Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

Политик считает, что основной задачей торгово-развлекательных объектов по-прежнему должна оставаться безопасность и комфорт посетителей. В связи с этим петербургские заведения будут строиться по новым стандартам строительных норм. Еще одной мерой станет возможность переноса крупных объектов от тысячи квадратных метров за городскую черту.

